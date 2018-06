Kim Kardashian in overleg met medeoprichter Twitter

Kim Karsashian heeft Dorsey gevraagd of er een knop kan komen op Twitter, waarmee de geplaatste berichten kunnen worden bewerkt. De brunette is het beu dat ze steeds het complete bericht moet verwijderen en wil de optie hebben om de desbetreffende tweet gewoon aan te passen.

„Ik heb dit weekend een heel goed gesprek gehad met Jack en ik denk dat ik echt tot hem ben doorgedrongen”, schrijft Kim op het sociale medium. Vrijwel meteen reageert de CEO dat hij nu eindelijk begrijpt waarom hij was uitgenodigd op het etentje ter gelegenheid van Kanye’s verjaardag. „Kanye houdt van je! Maar ik moest er gewoon over beginnen”, verklaart Kim.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Kardashian over de mogelijkheid begint. In 2015 heeft ze haar idee ook al aan het bedrijf voorgelegd. Ze werd destijds vriendelijk bedankt voor het meedenken. „We zijn altijd op zoek naar manieren om het platform sneller en eenvoudiger te maken”, schreef Jack haar destijds terug.