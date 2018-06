Nieuwe reeks van De Smurfen in 2020

Ⓒ ANP

Na een nieuwe reeks van Barbapapa maken ook De Smurfen een comeback op televisie. Bijna veertig jaar na de start van de wereldwijd bekende reeks maken De Smurfen zich op voor nieuwe avonturen in een 3D-versie. De productie van de nieuwe reeks is in handen van onder meer Peyo Productions. De Vlaamse publieke zender Ketnet is een van de coproducenten, meldt de VRT.