Gwyneth Paltrow bemoeit zich niet met eigen bruiloft

De blondine zegt het veel te druk te hebben om zich bezig te houden met de planning en laat alles over aan een toegewijd team. „Ik ben waarschijnlijk de minst erge bridezilla die mijn weddingplanner ooit heeft meegemaakt”, vertelt Paltrow aan Bang Showbiz.

Hoewel Gwyneth normaal gesproken veel persoonlijke verhalen op haar website deelt, denkt ze niet dat haar bruiloft hierop beschreven wordt. „Ik ben er nog niet over uit of ik het wel of niet ga plaatsen. Het is soms zo moeilijk goed aan te voelen of iets te persoonlijk is om te delen of niet.”