Koning Harald en Sonja signeren stenen

Bij aankomst in Røstlandet, het hoofdstadje van het eiland, zetten Harald en Sonja hun handtekening op twee stenen, die later naast de steen komen te liggen die koning Olav V in 1963 tekende tijdens zijn bezoek aan het eiland. Honderden inwoners waren hiervoor uitgelopen. Hierna kregen de koning en koningin onder meer uitleg over de traditionele stokvissen (gedroogde vissen) en proefden ze allerlei lokale lekkernijen.

Na hun bezoek aan Røst vaarden ze op het tachtig meter lange koninklijke jacht, de HNoMY Norge, verder naar het naastgelegen eiland Værøy. Dinsdag waren Harald en Sonja nog te vinden in de gemeentes van Steigen en Sørfold en donderdag sluiten ze hun provinciebezoek af in Moskenes.

De Noorse koning en koningin maken elk jaar een provinciebezoek. Volgens het Noorse hof heeft Harald als doel om alle gemeentes van zijn land een keer te bezoeken.