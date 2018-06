Gevangenisstraf Dukes of Hazzard-acteur heeft onverwacht einde

Volgens TMZ kwam de ster om half elf aan in de gevangenis om drie dagen te zitten. Hij had de straf te danken aan het feit dat hij zijn ex-vrouw nog meer dan 150.000 dollar schuldig is aan partneralimentatie. Maar in plaats van drie dagen later, kwam John Schneider dezelfde dag om kwart voor vier alweer vrij.

Het mag dan lijken of de voormalig acteur, inmiddels filmproducer, als beroemdheid privileges kreeg, maar volgens TMZ is dat niet aan de orde. Zijn vroege vrijlating is eerder een gevolg van de overbevolkte gevangenissen in de county Los Angeles.

Toch is hij er ook nog niet helemaal van af. Schneider moet nog steeds een lange lijst van financiële verplichtingen nakomen en hij moet een taakstraf uitvoeren van 240 uur. Mocht hij zich daar niet aan houden, dan kan hij nog vijf dagen gevangenisstraf krijgen. Al zal dat dan waarschijnlijk uiteindelijk maar 8 uur zijn, getuige het voorval dinsdag.