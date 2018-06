ZIEN: Romee Strijd op stoom met sexy video en supergespierde benen

Het filmpje in retrostijl, opgenomen in New York, toont het goed gevormde lichaam van Romee in allerlei standjes, liggend en zittend op auto’s en motors. Later post ze een sportieve foto vanaf een tenniscourt, in een witte bikini en dan vallen vooral haar extreem gespierde bovenbenen op.

De complimenten stromen binnen en één fan is geïnspireerd door het sportieve lichaam van het supermodel. „Ik ben zo blij dat ik weet wie jou trainer is hier in LA.”