Vanessa Paradis getuigt voor ex Johnny Depp

Volgens The Blast zegt Vanessa, die van 1999 tot 2012 een relatie met Johnny had, in haar verklaring onder meer: „Ik ken Johnny Depp meer dan 25 jaar. We zijn veertien jaar partners geweest en hebben onze twee kinderen samen opgevoed. In al deze jaren is Johnny een warm, attent, gul en niet-gewelddadig mens en vader geweest.” Vanessa en Johnny hebben een dochter en een zoon: actrice Lily-Rose (20) en de 17-jarige Jack.

De Française laat in haar getuigenis ook weten: „Ik weet waar Amber Heard Johnny nu al vier jaar van beschuldigt. Dat klinkt niet als de Johnny die ik ken, en uit mijn persoonlijke jarenlange ervaring kan ik zeggen dat hij nooit gewelddadig naar mij toe is geweest. Deze schokkende statements hebben hem pijn gedaan en helaas ook zijn carrière geschaad, want mensen zijn deze zaken gaan geloven.”

Amber en Johnny waren van 2015 tot 2017 getrouwd. Na hun breuk beschuldigde Amber de acteur in de media van mishandeling. In maart vorig jaar klaagde Johnny haar daarover aan in een smaadrechtszaak, waarin hij 50 miljoen dollar van Amber eist.