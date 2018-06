Gerard Joling had tóch geen 4500 bedpartners

Het bericht dat de zanger met wel 4500 mensen naar bed was geweest in zijn 58-jarige leven, kwam voort uit zijn eigen uitspraak in het tv-programma van Naomi van As en Ellen Hoog, 24 uur mandekking. Maar hij nam de dames niet zo serieus, vertelt hij woensdagavond bij RTL. „Ze stellen allemaal idiote vragen, dus dan geef je ook idiote antwoorden terug.”

Hij stelt het dus maar duidelijk: „ Nee, ik ben niet met 4500 mannen naar bed geweest.” Om geheel des Jolings direct ad rem te vervolgen: „ Ik schat zo’n 4200.” En ook dat getal nemen we dus met een flinke korrel zout.