Fans Selena woedend: Gabbana noemt haar lelijk

Gabbana reageerde op een Instagrampost van The Catwalk Italia. De modesite had vijf foto’s van Selena in een rode jurk gepost en vroeg volgers hun favoriete jurk te kiezen. Onder deze post schreef de ontwerper: „Ze is echt lelijk.”

Al snel kregen de fans van Selena lucht van de beledigende post, waarop ze massaal berichtjes stuurden naar Gabbana. „Kijk naar jezelf” en „pestkop, schaam je”, zijn veelgehoorde reacties. Ook vinden ze het laf dat hij op zijn eigen Instagramaccount geen commentaren toestaat.

Het is niet de eerste keer dat Gabbana de gemoederen doet oplopen. Hij reageerde al eerder op een post van de Instagram van The Catwalk Italia. Hij vond Kate Moss maar niets in een jurkje van Yves Saint Laurent. En in 2015 veroorzaakte hij zelfs een boycot door veel celebrities van zijn merk door zich openlijk uit te spreken tegen het homohuwelijk.