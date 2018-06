Angelina Jolie boos om gelekte voogdij-uitspraak

De gelekte documenten onthulden dat het gebrek aan contact tussen Brad en zijn zes kinderen schadelijk voor hen is. De rechter benadrukte in zijn uitspraak dat het essentieel is dat ze allemaal een gezonde en sterke relatie hebben met hun vader en hun moeder. Ook moet Angelina Brad alle telefoonnummers van de kinderen geven en mag zij het sms- en belcontact dat zij met hun vader hebben niet monitoren.

Bij monde van een woordvoerder heeft Angelina Jolie tegen Daily Mail gereageerd op het uitlekken van de uitspraak. Angelina laakt de ’selectieve lek’ van informatie. Ze vindt dit ’betreurenswaardig en niet in het belang van de kinderen’. Haar statement leest verder: „Vanaf de start heeft Angelina gefocust op hun welzijn en behoeften, daarom is het zo belangrijk dat deze laatste hoorzitting privé was.”