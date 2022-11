Premium Het beste van De Telegraaf

Nadat eerdere smeekbeden van de prins volop zijn genegeerd: ’William woest nu berucht interview Diana tóch wordt verfilmd in The Crown’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De bom is gebarsten nu Netflix heeft besloten welgeteld twee afleveringen van The Crown te besteden aan het BBC-interview van wijlen prinses Diana en journalist Martin Bashir. In dat omstreden gesprek uit 1995 hint Diana onder meer op de vermeende affaire tussen haar man Charles en Camilla. Gezien de prinses destijds onder valse voorwendselen werd overgehaald om mee te werken aan het gesprek, is William nu ’laaiend’ dat er niet is geluisterd naar zijn eerdere smeekbeden om het spraakmakende interview van zijn overleden moeder te allen tijde niet te dramatiseren.