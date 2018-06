’Anthony Bourdain gecremeerd in Frankrijk’

De beroemde chefkok werd afgelopen vrijdag dood aangetroffen in zijn hotelkamer in het plaatsje Kayserberg in Noordoost-Frankrijk, waar hij was voor tv-opnames van zijn serie over voedsel en reizen. Hij verhing zichzelf met het ceintuur van zijn badjas en werd gevonden door zijn vriend, en tevens chefkok, Eric Ripert.

Afgelopen maandag liet Anthonys moeder Gladys nog weten dat de begrafenis geheel in handen is van Ottavia Busia Bourdain, de vrouw van wie Anthony al een poosje gescheiden leefde. Bourdain en zijn vrouw Ottavia bleven goed met elkaar omgaan nadat ze hadden besloten apart te gaan leven. Ondertussen had Bourdain een relatie met de Italiaanse actrice Asia Argento. Met zijn ex-vrouw deelde hij nog wel de opvoeding van hun elfjarige dochter Ariane.