Demi Lovato weer op podium, maar geen hoge noten

„Ben er zo klaar voor om weer het podium op te gaan!!! Wie is er klaar voor?!!”, twitterde Demi voorafgaand aan het concert. „Ik voel mij zoooooveel beter, iedereen bedankt voor de beterschapswensen!!!! Jullie zijn de besten!!! Ik moet mijn stem wel nog steeds beschermen dus jullie moeten misschien de hoge noten voor mij zingen vanavond.”

Dat Demi weer kan zingen is goed nieuws voor Nederlandse fans. De zangeres geeft namelijk volgende week twee concerten in AFAS Live in Amsterdam.

Lovato liet maandag op Twitter weten dat ze baalde van haar stembandproblemen.