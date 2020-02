Straatnamencommissie aan de slag met straat Jules Deelder

Dit naar aanleiding van de door alle partijen gesteunde motie ’Wat zwart is, moet zwart blijven’, waarin de politiek pleit voor een eigen straat voor de onlangs overleden nachtburgemeester. Het kan nog even duren voordat er een straat naar hem vernoemd wordt. Het uitgangspunt van de straatnamencommissie is nog steeds dat iemand pas vijf jaar na zijn of haar overlijden een straatnaam kan krijgen. Het college van burgemeester en wethouders kan opdracht geven een uitzondering te maken op die termijn. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Volgens de commissie is ook niet elke straat geschikt als Jules Deelderstraat. Steenhuis: „Een plek voor hem vinden is nog vrij lastig. Het moet wel een locatie zijn die voor hem betekenisvol was. Je wilt hem niet wegstoppen. Jules verdient een mooie, passende plek. En dat is niet op Zuid, nee. Voor Jules hield de stad zo’n beetje op bij de rivier.”