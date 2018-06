Zon, zee, strand ÉN FAMILIE in plaats van gedroomde WK-finale

Daley Blind

Gestolen

Feitelijk kunnen de wereldkampioenschappen Daley Blind gestolen worden, hij heeft iets heel anders aan zijn hoofd. Hij vroeg zijn vriendin Candy Rae afgelopen week ten huwelijk (natuurlijk, ze zei ’ja’) en nu heeft hij in Zuid-Frankrijk alle tijd genomen om, samen met zijn beste vrienden, te kijken hoe hij die mooiste dag uit zijn leven gaat inkleuren.

Dochtertje Rocky van Davy Pröpper

Groot geluk

Kan Davy Pröpper dat WK voetbal schelen, zijn dochtertje Rocky werd deze week twee jaar! Godzijdank geen trainingskamp voor de middenvelder, maar gewoon erbij zijn als de cadeautjes werden uitgepakt en de kaarsjes uitgeblazen. Ieder nadeel...

Quincy Promes

Sieraad

Quincy Promes, aanvaller van het Nederlands elftal, laat zich zijn vakantie in Amerika welgevallen. Bij de überhippe juwelier Rafaello laat hij zich een nieuw sieraad omhangen.

Eljero Elia

Waterpret

Eljero Elia neemt het er met zijn familie van op Curaçao. De 31-jarige aanvaller speelt tegenwoordig in Turkije en weet nog niet waar zijn voetbaltoekomst aankomend seizoen ligt. De zon en tropische temperaturen bieden hem in ieder geval genoeg soelaas goed na te denken over zijn carrière.

Georginio Wijnaldum

Bijtanken

Het was nogal een jaar voor Georginio Wijnaldum, die met zijn club Liverpool bijna de Champions League had gewonnen. Het ging, door blunders van keeper Karius, echter faliekant mis. Tijd om bij te tanken dus met jeugdliefde Virginia en hun kids. Liep-ie op vakantie ook nog oud-ploeggenoot Steven Taylor tegen het lijf...

Jasper Cillessen

Drukke zomer

Ach, dat WK. Keeper van Oranje, Jasper Cillessen, zegt het echt wel te gaan volgen en dan speciaal Spanje in de gaten te houden – logisch, hij speelt nu nog voor FC Barcelona – maar zal ook met vriendin Joan nadenken over zijn toekomst. Hij aast op een transfer, want hij wil meer spelen in plaats van de reservebank warm houden. Een verhuizing ligt in het verschiet, een drukke zomer wacht.

Kevin Strootman

Dobberen

Even lekker dobberen met zijn vrienden in de zuidpunt van Corsica. Kevin Strootman neemt het er goed van en probeert zo het verlies van het missen van het WK te verwerken. Hij reist nog door naar Spanje, en zal weinig zien van de wedstrijden in Rusland. ,,Vroeger bleef ik er voor thuis, maar nu...’’

Matthijs de Ligt

Wat brengt de toekomst?

Matthijs de Ligt is de naam, feitelijk een ’broekie’ nog. Slechts 18 jaar oud is de verdediger van Ajax en een niet meer weg te denken international, die intussen op de radar staat van iedere topclub ter aarde. Waar hij in augustus werkt en woont? Hij heeft in zonnig Griekenland alle tijd om samen met vriendin Annick te zijn, en dus ook hun toekomst te bepalen.

Memphis Depay

Thuisland

Memphis Depay viert zijn vakantie in Ghana, het thuisland van zijn vader. Als een held wordt hij daar onthaald door de lokale bevolking. Memphis, gevalletje grote mond, enorm klein hartje: ,,Ik ben hier om de mensen wat terug te geven.’’

Nathan Aké

Dolgelukkig

Nathan Aké (inderdaad: een soort jonge Ruud Gullit, maar toch echt pas 23 en sinds kort speler van Oranje) viert de liefde in wereldstad New York met vriendin Kaylee. Ze zijn al samen sinds 2011, nog steeds dolgelukkig, dus tja... liever dát, dan spelen tegen Brazilië of Duitsland.

Patrick van Aanholt

Qualitytime

Voor Patrick van Aanholt betekent vakantie ’qualitytime’ met vriendin Linsey en de kinderen. Ibiza is de bestemming voor de rechtsachter van het Nederlands elftal.

Ryan Babel

Even ontspannen

Ryan Babel heeft koers gezet richting de vlaktes van Las Vegas. Samen met zijn ’matties’ ontspant hij daar na een druk seizoen bij zijn club in Turkije.