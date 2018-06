Kijkcijfers VI Oranje blijft thuis in de lift

VI was daarmee woensdag bijna de best bekeken talkshow van de dag. Eva Jinek scoorde later op de avond net iets betere cijfers: 752.000. De voorlopig laatste M van Margriet van der Linden bereikte in de vooravond 647.000 kijkers. Zij keert na het WK voetbal, dat donderdag van start gaat, weer terug.

Op prime time was RTL 4 mede dankzij VI de beste bekeken zender. Ook Love Is in the Air met Robert ten Brink scoorde goede cijfers. Naar het programma keken woensdag 781.000 mensen.