Sophia Bush wilde niet trouwen met Murray

Sophia Bush en Chad Michael Murray op de première van ’House of Wax’ (2005). Ⓒ Hollandse Hoogte

Sophia Bush heeft nooit willen trouwen met Chad Michael Murray. De actrice zei woensdag in het radioprogramma Radio Andy op Sirius XM dat ze zich onder druk gezet voelde om in het huwelijksbootje te stappen met haar One Tree Hill-tegenspeler.