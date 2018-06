Jochem Myjer en Alex Klaasen Revue in race voor Poelifinario

Myjers voorstelling Adem in, adem uit en Showponies van De Alex Klaasen Revue maken kans op de cabaretprijs in de categorie entertainment. Tim Fransen met Het kromme hout der mensheid, Richard Groenendijk met Om alles! en Veldhuis & Kemper met Geloof ons nou maar strijden om de titel in de categorie engagement.

De genomineerde voor de kleinkunstcategorie is gelijk de winnaar: Joost Spijkers met Spijkers II. De jury vond dit programma dermate sterk dat hij als enige genomineerde in de categorie naar voren is geschoven.

De opzet van de Poelifinario, de cabaretprijs voor het beste theaterprogramma van het seizoen, is anders dan voorgaande jaren. Voorheen kende de Poelifinario één categorie, dit jaar worden er prijzen uitgereikt in drie verschillende categorieën: kleinkunst, entertainment en engagement. De Poelifinario ging de afgelopen jaren naar Theo Maassen, Niet Uit Het Raam en André Manuel.