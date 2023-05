Sarah Ferguson lanceert eigen podcast

De 63-jarige ex-vrouw van prins Andrew werkt voor de podcast samen met Sarah Jane Thomson. Het duo bespreekt in de wekelijkse podcast belangrijke onderwerpen van de afgelopen week en deelt hun gedachten over alledaagse kwesties. Ook worden ze vergezeld door speciale gasten en zullen ze hun inzichten delen over dilemma's van luisteraars.

Sarah Ferguson is niet het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat een eigen podcast heeft. Haar dochter prinses Eugenie lanceerde vorig jaar een podcast over moderne slavernij, getiteld Floodlight. Ook Meghan, de vrouw van prins Harry, was vorig jaar te horen met haar podcast Archetypes. Verder heeft ook Mike Tindall al jaren de podcast The Good, The Bad & The Rugby. De oud-rugbyspeler is getrouwd met Zara Tindall, dochter van prinses Anne en kleindochter van de vorig jaar overleden koningin Elizabeth.