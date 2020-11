Maxime Meiland op liefdestrip met haar Leroy

„Wij waren er even tussenuit! Mij niet bellen!❤️”, schrijft Maxime bij het bericht. Op de foto’s is te zien dat Maxime, Leroy en Claire genieten van het mooie weer en het witte zand.

Pas maanden nadat Maxime Leroy had ontmoet tijdens het opnemen van een leader voor het derde seizoen van Chateau Meiland, werd eind augustus bekend dat Maxime niet langer meer vrijgezel was. Op een foto die haar vader Martien deelde ter ere van zijn verjaardag was de - toen nog onbekende - cameraman te zien. Later bevestigde Maxime dat ze als een blok gevallen was voor Leroy.