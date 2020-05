Jeroen Pauw stopt met Op1

Of het programma in de zomermaanden, en daarbinnen in het weekend, een vervolg krijgt is volgens de omroep aan de NPO. „Daar wordt nog over gesproken. Mocht er in het najaar een tweede golf van het virus komen dan zou het goed kunnen dat Jeroen zich opnieuw geroepen voelt het nieuws te bespreken en te duiden in Op1.”

Een woordvoerder van de NPO laat weten dat Op1 in elk geval tot en met zondag 5 juli geprogrammeerd staat. „Wat we daarna gaan doen, zijn we nog aan het bekijken. Dat wil niet zeggen dat Op1 stopt en ook niet dat het doorgaat. ”

Coronacrisis

Veronica Inside-presentator Wilfred Genee wist donderdagmiddag in zijn radioprogramma al te vertellen dat het presentatieduo het deze zomer voor gezien houdt. „Ik zat met Fidan (Ekiz, red.) te praten, die vertelde mij dat Jeroen Pauw over een tijdje alweer gaat stoppen met Op1.”

De NPO besloot in maart Op1 tijdens de coronacrisis zeven dagen per week uit te zenden. Pauw keerde vervolgens na bijna drie maanden afwezigheid terug als talkshowpresentator. Samen met Ekiz neemt hij sindsdien de goedbekeken zondagavond van Op1 voor zijn rekening.