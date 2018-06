Michiel Mol en Marlous Mens geven elkaar jawoord

Michiel en Marlous trouwden vlakbij het Comomeer in Italië. Dat blijkt uit foto’s op Instagram van onder andere Nicolette van Dam, die een van de gasten was. Winston Gerschtanowitz verbond de twee in de echt. Maan zong het pasgetrouwde stel toe.

Michiel ging eind vorig jaar op zijn knieën, voor de vrouw met wie hij in 2015 dochter Maaike kreeg. De ondernemer was eerder getrouwd met Paulien Huizinga, met wie hij twee kinderen heeft.