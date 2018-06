Zangeres Maan onthult NASA-maansteen

Na de onthulling gaf Maan een optreden voor leerlingen van de Haagse Nutsschool Zorgvliet, die bij de onthulling aanwezig waren. Karsten Klein, tot voor kort wethouder, was vorige maand speciaal naar Houston gevlogen om de steen op te halen. De stad in Texas is de thuisbasis van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De steen is in december 1972, met nog honderden andere stenen, meegenomen door astronauten Eugene Cernan en Harrison Schmitt. Zij zijn de laatste mensen die op de maan hebben rondgelopen. De ’Haagse steen’ weegt ongeveer 25 gram en is zo’n 3,8 miljard jaar oud. Hij maakt deel uit van een tentoonstelling over de ruimte.