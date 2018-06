Vader Frans Duijts wordt maandag begraven

Komende vrijdag is er gelegenheid tot condoleren. Op de kaart is een grote foto van Chris te zien, die eerder deze week op 68-jarige leeftijd overleed. „Ik zeg welterusten, ik ga slapen. Maar wil jullie nog niet verlaten. Bedroefd, maar met het gevoel dat het zo goed is, delen wij u mede dat mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa Chris Duijts zijn unieke weg door het leven heeft afgesloten”, zo schrijft de familie.

Frans liet woensdag al weten: „We zijn erg verdrietig en terneergeslagen nu mijn beste vriend en grootste fan er niet meer is. De band met mijn vader was erg bijzonder. Hij was mijn maatje en mijn voorbeeld.”