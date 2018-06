Dít zijn de mooiste billen van Nederland!

„Haha, nou ontzettend bedankt!”, laat Suzanne weten in een eerste reactie aan het maandblad. „Ik voel me zeer vereerd. Het is niet zo dat ik expres m’n best doe voor mijn billen. Ik train voor het schaatsen en dat mijn billen daardoor zo goed uitpakken is natuurlijk mooi meegenomen.”

Ⓒ FHM /Jeroen Roest

Op de vraag of ze vaak complimenten krijgt over haar indrukwekkende derrière, antwoordt ze: „Mijn vriend is er heel blij mee, haha. Ik krijg wel eens complimenten, maar niet elke dag, dat zou ook een beetje raar zijn. Ik doe er geen specifieke oefeningen voor. Voor het schaatsen doe ik oefeningen als squats en maak ik schaatssprongen, en daar train je natuurlijk je billen mee.”

Squats

Het is al de derde ’titel’ voor Suzanne dit jaar, want eerder won ze al het goud op de 1.000 meter shorttrack op de Olympische Spelen in Pyeongchangging en ging ze er onlangs vandoor met de titel Mooiste Sportvrouw van Nederland (FHM).

Ⓒ FHM /Jeroen Roest

Model Keisha van der Wardt kreeg 16 procent van de stemmen en werd daarmee tweede. Fitnessgoeroes Sandra Prikker en Fajah Lourens vielen net buiten het podium. In totaal werden er meer dan 10.000 stemmen uitgebracht in de verkiezing.

Ⓒ Hollandse Hoogte