Prins Charles en Camilla door naar Ierland

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn donderdag afgereisd naar Ierland voor een tweedaags bezoek. In Cork heette de burgemeester het paar welkom met een receptie op het stadhuis. Woensdag waren de prins en zijn vrouw nog in Noord-Ierland, waar ze onder meer de slachtoffers van de Omagh-bomaanslag in 1998 herdachten.