Olcay Gulsen gaat klusprogramma presenteren

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

RTL komt met een nieuw klusprogramma waarbij een school in Rotterdam-Zuid wordt omgebouwd tot zes appartementen. De opnames in en rondom de voormalige school in de Afrikaanderwijk starten rond 1 juli en worden ruim een half jaar later afgerond. De presentatie van het RTL programma De Zelfbouwers wordt verzorgd door de Rotterdammer Herman den Blijker en Olcay Gulsen.