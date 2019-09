Armin: ’Met veel dj’s gaat het slecht door werkdruk en competitie’

„Wat er met Avicii is gebeurd, is als een bom ingeslagen, ook bij mij”, stelde hij. „In de dj-scene gaat het eigenlijk met iedereen niet zo goed, door de werkdruk en competitie.” Veel collega’s leven erg op hun eigen eiland, stelt Van Buuren. „Iedereen doet stoer tegen elkaar en zegt dat het prima gaat. Maar dan hoor je via via dat deze een coach heeft, of dat een ander bij een psycholoog loopt.”

De Nederlandse dj denkt dat het goed is als er wat meer openheid wordt gecreëerd over de problemen waar veel mensen in de muziekscene mee worstelen. De werkdruk in de sector kreeg veel aandacht na de zelfmoord van de Zweedse dj Avicii in april 2018. Dj Hardwell kondigde in september 2018 aan vanwege de werkdruk enige tijd te stoppen met zijn werk.