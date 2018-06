Barbie herenigd met twee kinderen

„Afgeloop weekend had ik na zo lange tijd eindelijk weer me 2 kindjes bij mij en samen met ze 3e waren we weer compleet”, schrijft Samantha erbij. „Lieverdjes me droom is uit gekomen en heb hier heel hard voor moete vechten mike en naomi jullie onwijs bedankt in het vertrouwe na zo’n moeilijke tijd.”

Na de zelfmoordpoging van Barbie, in januari, gingen Milano (3) en Angelina (6) bij hun vader Michael van der Plas en zijn nieuwe vriendin Naomi in Spanje wonen. Een week geleden liet Samantha op Instagram nog weten dat ze te horen had gekregen dat ze de verjaardag van haar zoontje niet mocht vieren en dat ze hem al tien weken niet had gezien. Ze zag haar kinderen tijdens korte bezoekjes wel apart, maar nooit samen.