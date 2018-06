Ongemakkelijk moment tussen koningin Elizabeth en Meghan Markle

Nadat de twee aan een aantal verplichtingen hadden voldaan, wilden ze in de auto stappen om weer verder te gaan. Maar eenmaal bij het voertuig aangekomen, was er even verwarring over wie als eerste in zou stappen. Elizabeth maakt aanstalten om naar binnen te gaan, maar trok zich toch even terug en gebaart vervolgens naar Meghan dat zij eerst moet.

Volgens OK zou Meghan aan Elizabeth gevraagd hebben: „Wat heeft uw voorkeur?”, waarop de koningin zei: „Jij eerst”. De vrouw van prins Harry beëindigde het opmerkelijke moment door te zeggen: „Oh, oke.”

Overigens hadden de twee het samen uitstekend naar hun zin, zo bleek eerder al. Er werd veel gelachen en de sfeer leek ontspannen te zijn.