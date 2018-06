Danny Froger zoekt leuke vrouwen voor broertjes

Danny schrijft: „Hete Boy’s... Ze zijn nog single dus DM voor 06.” De aanmeldingen stromen binnen. „Dit is onze kans”, laat een meisje weten. „Die nummers zou ik wel willen”, schrijft een ander. Ook zijn er moeders die Didier en Maxim wel willen verwelkomen in de familie. „Heb een hele leuke dochter”, schrijft Irma.

De oudste zoon van René Froger is zelf helemaal gelukkig in de liefde. Sinds vorig jaar heeft hij een relatie met Ann Dominique Wilten. Hij liet eerder al weten zelfs al na te denken over het stichten van een gezinnetje met zijn grote liefde.