French Montana na twintig jaar eindelijk Amerikaans staatsburger

Volgens TMZ werd het proces begin dit jaar gestart en is hij sinds woensdag officieel Amerikaan. Op een foto is te zien hoe French, echte naam Karim Kharbouch, trouw zweert aan het land en aan de vlag.

French leerde in 2003 dat het leven in Amerika niet altijd een feestje is. Toen hij een studio in New York verliet, werd hij in zijn hoofd geschoten. Hij werd wekenlang in het ziekenhuis behandeld, maar geneesde uiteindelijk volkomen.

De rapper maakte muziek met onder andere David Guetta, Afrojack en Jason Derulo.