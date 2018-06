Robbie Williams trapt WK voetbal af

Robbie begon met een korte versie van Let Me Entertain You, gevolgd door een nummer van Garifoellina. Robbie zong ook een ingekorte versie van Feel, waarna hij met Garifoellina Angels ten gehore bracht. Tijdens het nummer was op het veld een kleine rol weggelegd voor de Braziliaanse oud-international Ronaldo. Ook werden de vlaggen van de 32 deelnemende landen binnengebracht, Nederland is er dit WK niet bij.

Na de optredens van Robbie en Aida spraken de Russische president Vladimir Poetin en Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, het publiek toe.