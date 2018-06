Ferri Somogyi in het geniep getrouwd

De 45-jarige acteur vroeg eind april de 18 jaar jongere Noëlle op Ibiza ten huwelijk, maar omdat hun baby in september wordt verwacht, heeft het stel besloten eerder in het huwelijksbootje te stappen. „Dit was voor nu handiger, met oog op de komst van de baby”, aldus Ferri.

Volgend jaar willen de kersverse bruid en bruidegom het nog eens dik overdoen. Ferri laat weten: „Volgend jaar maken we er een echt feest van!”