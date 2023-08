Gary Lineker kreeg applaus in supermarkt na BBC-schorsing

In een interview met The Telegraph noemt Lineker die gebeurtenis zaterdag een van zijn meest memorabele ervaringen. „Ik herinner me dat ik twee of drie dagen na m’n schorsing boodschappen ging doen en toen een staande ovatie kreeg. Nou ja, iedereen staat al in de supermarkt, maar je begrijpt wat ik bedoel”, zegt de oud-voetballer. Het was volgens Lineker behoorlijk ongemakkelijk. „Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht de hele tijd: hou alsjeblieft op.”

Lineker werd in maart geschorst omdat hij zich op X, voorheen bekend als Twitter, kritisch had uitgelaten over het vluchtelingenbeleid van de Britse regering. Volgens de BBC had hij daarmee de regels van de omroep geschonden rond het gebruik van sociale media. Andere sportpresentatoren en analisten van de BBC waren vervolgens solidair met Lineker en verschenen als protest eveneens niet op tv. Na een paar dagen werd de lucht geklaard en kon Lineker weer aan de slag voor de omroep.