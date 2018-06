Jody Bernal: Ik belandde opeens in een parenclub

In een tijdsbestek van 60 uur struinde hij een aantal feesten af. Over de tijd waarin dat wilde feestweekend plaatsvond zegt de Que Si Que No-zanger dat het ’best wel een donkere periode’ was waarin hij ’waarin hij altijd aan het vluchten was’. Hij ontmoette tijdens een optreden op het feest van een gefortuneerd persoon een vrouw die hij wel leuk vond.

Diezelfde vrouw vroeg hem mee naar een ander feest waar hij wel oren naar had. Eenmaal daar aangekomen werd hij aangehouden door een man die graag wilde dat hij zou optreden op het verjaardagsfeestje van zijn dochter en vroeg naar hoeveel dat zou kosten. „Die chick waarmee ik was begreep er ook helemaal niks van. Ja toch ineens 5k in je handen”, licht Jody toe. Hierna deelde hij rondjes uit en ontmoette een eigenaar van een club.

Nadat de clubeigenaar Jody en de vrouw met wie hij was uitnodigde voor een afterparty in zijn club, kwamen ze bij aankomst erachter dat het om een parenclub ging. „Mensen zwommen in het bad en zaten in een sauna, de lichten gaan aan en hij gooide de muziek aan ’he, ik ben weer thuis’”, waarna Jody tussen neus en lippen eraan toevoegt: „Het was voor het eerst dat ik in zo’n club was.”

Vervolgens doet Jody een pikante onthulling. „Er waren ook van die privékamertjes, dat was meer mijn ding met dat meisje. Zij was ook nog bi, dus dat was wel leuk.”