Linda slaat jaartje over met haar Zomerweek

Linda’s besluit staat ’los van wat er carrièrematig gaat gebeuren’. „Het heeft niks te maken met of ik bij RTL blijf of niet”, zei de presentatrice, die onlangs haar contract met RTL met een jaar verlengde. „Ik ga deze zomer een film maken en daarom heb ik voor mijn doen een korte vakantie.”

Over de film, waar ze al twee jaar mee bezig is, kan Linda nog niet veel vertellen. „Het wordt geen Gooische vrouwen, dat kan ik wel zeggen.” Volgens RTL is de cast en financiering al rond.