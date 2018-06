’We hebben bijzondere standjes gedaan’

Op date volgen Stefano en Tessa een lesje acroyoga. Stefano bevestigt nog even tegenover de camera dat als er bij een date aanrakingen nodig zijn dit geen probleem is. Al weet zijn liefje Gelina nog niet dat hij heeft gekozen om op date te gaan met Tessa, die zo fel tegen haar tekeer ging bij de ontmoeting. Terwijl het ene koppel zich buigt over moeilijke standjes en Tessa nog even hardop meldt dat ze ’bijzondere standjes hebben gedaan’, beginnen Jay en Amijé aan een ritje. Op een paard welteverstaan. Jay herontdekt tijdens het paardrijden waarom hij er zo bang voor is.

„Ik merk dat die aantrekkingskracht er wel is en we het leuk hebben samen” vertelt Niels tijdens zijn date met Fabiola. Ondertussen ziet Rosanna een Baywatch-carrière voor haarzelf en haar date. Joel ziet op zijn beurt wat anders in de toekomst gebeuren. „Zij gaat vallen, hoe dan ook” zegt hij een tikkeltje arrogant voor de camera.

Stefano doet aan bijzondere standjes tijdens een lesje acroyoga met Tessa. Ⓒ screenshot

Donny heeft een veilige keuze gemaakt voor de hese Merel. „Ze is totaal mijn type niet, ik word er niet warm van, maar ze is echt gezellig”, aldus de Roelvink-telg. Ruud, die wel voor zijn ’grootste Temptation’ heeft gekozen, duikt een grot in. Alhoewel dit niet de grot van de roodharige Danique betreft.

Ruud’s vriendin Rowena, gaat juist wel de verleiding uit de weg. Het is dan ook totaal niet verrassend dat er tijdens de veganistische vreetdate niks noemenswaardig gebeurd is. Gelina koos voor Vinz, die tijdens een boottochtje uren mocht luisteren naar het onzekere gewauwel over haar Stefano, die ze naar eigen zeggen wel vertrouwt, alleen de vrouwen rondom hem niet.

Paniek

Nadat de eerste vuurpijl werd afgeschoten - een nieuw geniepig onderdeel in het programma vol verleidingen - ontstaat er totale paniek bij Gelina. Typisch, want zo’n pijl wordt volgens presentatrice Yolanthe de lucht in gelanceerd zodra er een van de deelnemers in de andere villa een foutje maakt. In dit geval ging het om Ruud, die zijn slaapkamer wilde showen aan een verleidster. Rowena maakt zich na de vuurpijl totaal geen zorgen, maar dat kan zomaar veranderen na het eerste kampvuur.

Met dank aan Ruud is de eerste vuurpijl de lucht in gegaan. Ⓒ screenshot

Hoogtepunt

Over Ruud, die bekendheid vergaarde door zijn deelname aan Utopia, kun je veel zeggen, maar hij gaat de verleiding niet uit de weg. De opmerking naar zijn maten als ’ik had wel even last van mijn dop toen zij geil ging doen, ik voelde het wel even kriebelen. Ik denk: ik wil haar echt n**ken’ en de vuurpijl die afging zodra hij met verleidster Charissa naar zijn slaapkamer toog, zorgen voor de eerste nodige dosis spanning. Charissa vertelt hier zelf over: „Ik vond het vandaag gewoon tijd dat er een vuurpijl de lucht in gaat. Ik kan niet wachten”, terwijl Rowena hoopvol na het vuurwerk zegt: „Ik denk alleen niet dat het veel met Ruud te maken heeft, om eerlijk te zijn.”

Dieptepunt

Niels, die eerder al eens deelnam aan Temptation Island, lijkt niet veel geleerd te hebben van zijn tijd in Thailand, nu hij heel naïef luistert naar al het geslijm van Fabiola. Hij lijkt maar geen genoeg te kunnen krijgen van haar toespelingen en overdaad aan aandacht.

Verrassing

De totale hysterie die ontstaat nadat de eerste vuurpijl is gelanceerd bij Gelina. Als je je opgeeft voor zo’n programma, zou je verwachten dat je niet direct in janken uitbarst zodra er ook maar dreigt iets mis te gaan.