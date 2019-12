Catherine Deneuve heeft het ziekenhuis verlaten

Volgens haar familie ging het om een lichte beroerte, waardoor de toestand van de actrice niet bijzonder verontrustend was. Tijdens de afwezigheid van de actrice werden de opnames van haar nieuwe film uitgesteld. Naar verwachting gaat het filmen begin volgend jaar weer verder, zodra de actrice genoeg hersteld is.

De Française is een veteraan op het Franse en internationale witte doek. Toen ze werd getroffen door de beroerte was Deneuve bezig met de opnames van een nieuwe film, De son vivant. Die film moet in 2020 uitkomen.