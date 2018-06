Barry Manilow opgenomen met luchtweginfectie

„Onze nieuwe show is klaar, wij zijn klaar en we keken allemaal uit naar vanavond.” Manilow zou donderdagavond een nieuwe reeks concerten in Las Vegas aftrappen. Volgens zijn woordvoerders wordt Manilow verzorgd ’door de beste artsen’ en is de verwachting dat hij binnen een paar dagen uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

De concerten van donderdag, vrijdag en zaterdag zijn afgelast. De zanger hoopt volgende week wel op het podium te staan met zijn show ’Manilow Las Vegas - The Hits Come Home’. De shows van 21, 22 en 23 juni gaan vooralsnog door.