Stella McCartney verkoopt bruidsjurk Meghan

In haar nieuwe Londense winkel zal McCartney 23 witte en 23 zwarte jurken reproduceren, als onderdeel van haar Made With Love capsule collectie. De look-a-like outfits kosten 4000 euro per stuk.

Om een echte ’Meghan’ te verkrijgen, dienen geïnteresseerden te mailen naar een speciaal e-mailadres, om zo een persoonlijke uitnodiging van de ontwerpster te ontvangen om de jurk daadwerkelijk te kunnen kopen.