Conor McGregor betuigt spijt na incident

Hij misdroeg zich destijds bij een persmoment van de UFC, de grootste Mixed Martial Arts-organisatie ter wereld, aan de vooravond van een reeks partijen in New York waarbij hij als toeschouwer aanwezig was. Ook gooide hij een steekwagen door het raam van een touringcar.

„Ik heb spijt van mijn acties die me hier vandaag gebracht hebben. Ook begrijp ik de ernst van deze zaak en hoop ik dat alles snel opgelost is”, aldus Conor tegenover de aanwezige media. ’The Notorious’ en zijn advocaat hopen een deal te sluiten met de aanklagers om de vechter uit de gevangenis te houden. In het slechtste geval kan McGregor 7 jaar gaan brommen.

Waar McGregor na zijn arrestatie nog een ’wie doet mij wat’ houding aannam, was hij dit keer een stuk rustiger en leek hij beter te beseffen wat hij gedaan heeft en wat hem boven het hoofd hangt. Volgende maand dient hij zich opnieuw te melden in de rechtbank.