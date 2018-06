Koning Carl Gustaf zet Metallica in het zonnetje

De prijzen worden ieder jaar uitgereikt aan artiesten die een bijzondere bijdrage aan de muziek hebben geleverd. Sinds 1992 wonnen onder anderen artiesten als Paul McCartney, Sting, Quincy Jones, Joni Mitchell, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bob Dylan en Ray Charles.

Metallica was niet compleet bij de prijsuitreiking in het Grand Hôtel in Stockholm. Alleen drummer Lars Ulrich en basgitarist Robert Trujillo waren van de partij.