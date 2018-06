Dchar en Mulder krijgen grote podiumprijs

Dchar krijgt de prijs vanwege zijn persoonlijke oeuvre waarin hij het publiek deelgenoot maakt van zijn leven als kind van Marokkaanse ouders en de manier waarop hij diversiteit en saamhorigheid bepleit. ISPA noemt in het bijzonder het initiatief Ieder1, waarmee hij een paar jaar geleden tegenwicht wilde bieden tegen alle negatieve berichten in de media over vluchtelingen en immigranten.

Joop Mulder krijgt de ISPA Award vanwege de rol die zijn Oerol-festival heeft verworven in het Nederlandse culturele landschap. Lotte de Beer wordt onderscheiden voor de manier waarop zij onvermoeibaar probeert opera toegankelijk te maken voor een jong publiek.

De prijzen worden dit jaar in Friesland uitgereikt omdat Leeuwarden in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa is. De ISPA Awards worden sinds eind jaren zeventig jaarlijks toegekend. Bekende winnaars die de prijs eerder krijgen zijn onder meer violist Itzhak Perlman, de Britse theaterproducent Cameron Mackintosh, dirigent Simon Rattle en acteur Douglas Fairbanks.