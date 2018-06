Slinkse truc Boris Becker om schuldeisers af te schudden

In de documenten die donderdag bij de rechtbank in Londen zijn ingediend staat te lezen dat Becker op deze manier ’een einde wil maken aan deze farce’, zodat hij zijn leven weer opnieuw kan oppakken. „Er kan geen gerechtelijke procedure tegen hem worden begonnen zolang hij diplomatiek ambtenaar is, in welk land dan ook”, zo laten zijn advocaten weten.

Diplomaten die in het buitenland een land vertegenwoordigen kunnen niet vervolgd worden. Boris werd in april dit jaar afgezant voor Sport en Cultuur voor de CAR.

Becker werd in 2017 door een rechtbank in Londen failliet verklaard, vanwege een schuld bij een Britse privébank. Zijn advocaat zei destijds dat de oud-tennisser onhandig was in geldzaken.