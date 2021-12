Overlijden acteur Willie Garson niet meegenomen in spin-off Sex and the City

Garson, die Stanford Blatch speelde in Sex and the City, overleed in september op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Zijn scènes voor And Just Like That... waren al voor zijn dood opgenomen.

Volgens regisseur King was het niet ’charmant’ om de dood van de acteur een onderdeel te laten zijn van de show. Hij reageert ook op de geruchten dat een belangrijk personage in de eerste aflevering al zou overlijden. „Niemand is dood”, aldus King.

De nieuwe serie gaat over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) die nu vijftigplusser zijn. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de reboot.

De eerste twee afleveringen van And Just Like That... zijn op 9 december te zien op HBO Max.