Gerard Joling denkt na over orgasmes Angela de Jong

Wanneer er wordt teruggeblikt op de vorige uitzending met Angela de Jong, neemt Gerard Joling geen blad voor de mond. „Ik heb er niet echt van genoten. Ik vond dat jij het zwaar had gisterenavond met die gezellige mensen aan tafel”, waarmee Joling doelt op de columniste.

„Ik moet zeggen: ze is best altijd best heel vriendelijk, maar ik vraag me af of zo’n vrouw een orgasme kan krijgen.” Onder luid gelach vraagt Wilfred zich af waarom hij dat denkt. „Ze heeft toch drie kinderen!” Voor Joling is dat echter geen antwoord. „Dat zegt toch helemaal niets? Daar weet jij toch ook alles van?”

„Het gaat me meer om het feit dat ze altijd zo negatief is”, legt Joling uit. „Er moet toch iets zijn in het leven waardoor het altijd weer zo opgeschreven wordt? Het is natuurlijk fantastisch dat ze deze column heeft, want anders wordt ze misschien nog zuurder.”