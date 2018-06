Sam Feldt en SYML brengen nieuwe track uit

Sam en Brian Fennel, de zanger achter SYML, kennen elkaar nog niet lang. In december kwamen ze elkaar voor het eerst tegen tijdens 3FM Serious Request voor een optreden bij het Glazen Huis in Apeldoorn. „Na mijn show kwam Brian het podium op”, herinnert Sam zich. „Hij speelde Where’s My Love. Ik kende het nummer nog niet heel goed, maar het klonk heel gaaf.” Ook Brian was gecharmeerd van Sams muziek. Ze besloten contact met elkaar op te nemen. „Via via kwamen we met elkaar in gesprek. De klik was goed en we besloten samen te gaan werken aan een nieuwe versie”, aldus SYML.

Al het contact verliep vervolgens virtueel. SYML: „In onze eigen studio werkten we aan het nummer. De nieuwe versie stuurden we steeds heen en weer. Tot we een versie hadden waar we allebei helemaal tevreden over waren. Toen het nummer af was, spraken we elkaar pas in het echt.”

Twee werelden

Sam Feldt brak in 2015 door met Show Me Love. Een jaar later werkte de 24-jarige dj samen met Lucas & Steve voor het nummer Summer on You dat een grote hit werd. Zijn elektronische muziekstijl lijkt ver weg te liggen van die van SYML, die zichzelf omschrijft als indie-zanger. „Dat valt mee”, zegt Sam. „Mijn muziek is elektronisch met een indie-tintje. In mijn liveshows gebruik ik als een van de weinigen in de dancewereld veel gitaren en andere instrumenten.” Volgens SYML waren het vroeger twee totaal verschillende werelden, maar groeien die meer en meer naar elkaar toe. „In de dancemuziek worden steeds vaker lyrics gebruikt. Niet alleen de muziek, maar ook de tekst is dan belangrijk. Zo komen onze genres dichter bij elkaar.”

De remix van Where’s My Love is volgens Sam een zomerse en energieke versie van het emotionelere origineel. „Toen ik het voor het eerst hoorde, vond ik het een heel emotioneel nummer. Het raakte me en maakte me zelfs wat verdrietig. Ik heb geprobeerd er een uplifting song van te maken en tegelijkertijd recht te doen aan het origineel, aan wat de schrijver ermee heeft bedoeld.” Brian is heel tevreden met de remix van het nummer dat hij in 2016 uitbracht. „Ik heb het nummer geschreven in mijn studio in Seattle. Het regende buiten, het was donker. Dat hoor je terug in mijn versie. Desondanks hou ik heel erg van energieke muziek. Ik vind de balans tussen die twee heel mooi geworden.”