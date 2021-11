Buitenland

Paus doet beroep op Big Pharma: geef coronavaccin vrij voor allerarmsten

Paus Franciscus roept de farmaceutische industrie op om patenten vrij te geven van de coronavaccins die wereldwijd in omloop zijn. Zo zouden er volgens de 84-jarige geestelijk leider meer doses beschikbaar komen voor de minderbedeelden. Hij wijst erop dat in sommige landen, zoals in delen van Afrika...