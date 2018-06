Pinkpop begint met portie Pearl Jam

In 1992 stonden de Amerikanen voor het eerst op het podium van de Limburgse driedaagse en schreven toen direct geschiedenis. Frontman Eddie Vedder dook vanuit een camerakraan van grote hoogte het publiek in. Een even legendarisch Pinkpop-moment als het biertje dat gevangen werd door de zanger van John Coffey in 2015 en de aardbeving die veroorzaakt werd in 1994 door Rage Against The Machine.

Pearl Jam stond afgelopen dinsdag en woensdag nog in Ziggo Dome. Fans wachten ondertussen op het nieuwe studioalbum van de grungerockers. De hoop was dat die nog deze zomer zou verschijnen, maar onlangs maakte de band bekend dat de opnames pas na de huidige Europese tour zullen plaatsvinden. Wel verscheen eerder dit jaar al een nieuwe single, Can’t deny me. De drie Nederlandse optredens van deze week zijn gelukkig een behoorlijk zoethoudertje.

Behalve Pearl Jam valt ook de naam Snow Patrol op op het affiche van vandaag. Het verhaal is bekend, zo’n zeven jaar geleden begon Gary Lightbody vol zin en goede moed aan een nieuw album, maar botste tegen een writersblock op, dat hij vervolgens vijf jaar heeft proberen te verdrinken. Maar het moet gezegd: met succes! Nieuw album Wildness bevatte enkele ouderwets klinkende Snow Patrol-krakers. Een visuele bevestiging dat alles weer goed gaat met Gary zou vandaag evenwel fijn zijn.

Verder biedt het blokkenschema van de eerste dag de 49e Pinkpop weinig garanties. Bij Blaudzun is het doorgaans prima toeven. Bij BLØF ook, maar de vraag is of de rockgeorienteerde menigte op de Zeeuwen te wachten staat. En datzelfde geldt voor Lil Kleine. De jonge rapper moet vandaag leeftijdsgenoten naar Landgraaf lokken en mag als eerste de Mainstage op. Maar erg benieuwd wat de Pearl Jam-fans vinden van zijn optreden…

Verslaggevers Koen Nederhof en Bart Wijlaars zijn op het festival aanwezig en Twitteren mee: